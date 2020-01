Marano, disastro rifiuti: ecco come si presenta piazza Spirito Santo. Mentre le chiacchiere stanno a zero

160 Visite

Piazza Spirito Santo (e non solo) completamente invasa dalla spazzatura. Incivili? Non solo: c’è tanta inefficienza, come spesso denunciato, sicuramente zero controlli e repressione anche da parte del Comune, che sul fronte rifiuti ha toccato ormai il fondo. Tra ditta Tekra e giunta Visconti, inoltre, non corre buon sangue, ma di provvedimenti al momento non se ne vedono né intravedono, a parte le contestazioni di prassi. Non è solo colpa dell’azienda o degli incivili, lo abbiamo ripetuto mille volte.

L’opposizione e qualcuno con sale in zucca nel Pd, il partito del sindaco, hanno poco più di 30 giorni per tentare di mandare a casa Visconti e portare la città a nuove elezioni in primavera. Ci riusciranno? Sarà difficile, a meno che non vi siano (a breve) colpi di scena dall’esterno.













