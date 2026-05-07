Amministrative 2026: a Salerno De Luca in guerra col Pd del figlio

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Poco meno di due settimane alla sfida del voto nei Comuni, quando destra e sinistra si “conteranno” per l’ultima volta prima della sfida per le Politiche del 2027. Sono 626 i comuni italiani che il 24 e 25 maggio prossimi sono chiamati alle urne tra cui 15 capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Otto di questi sono attualmente governati dal centrosinistra e sette dal centrodestra. Un primo mini test elettorale dopo il referendum sulla giustizia. A fare da ago della bilancia per dire chi avrà vinto e chi perso sono in particolare due Comuni: Venezia e Reggio Calabria. Sul primo scommette il campo progressista. Dopo l’era Brugnaro, il candidato dem Andrea Martella punta a ‘riconquistare’ la città. In Calabria invece il centrodestra mira al ribaltone dopo gli anni della giunta Falcomatà.

Voto nei Comuni, il bubbone di Salerno Da segnalare il caso Salerno. Qui si ricandida Vincenzo De Luca puntando al quinto mandato con sette liste. Il Pd non presenta la lista per non “disturbare” il padre del segretario regionale del partito, Piero De Luca, ma sullo sfondo si consumerà la guerra degli “schleniani” per indebolire l’ex governatore. E il resto del campo progressista, M5S e Avs, è con l’avvocato Franco Lanocita. Il centrodestra non ha ancora acceso i motori della campagna mentre Elly Schlein è già partita nei giorni scorsi con le prime tappe in giro per l’Italia, Avs è in campo mentre Giuseppe Conte ancora in convalescenza, dopo un intervento chirurgico, ma intanto il M5s è al lavoro per il 16 e 17 maggio, quando si terranno i 100 spazi di confronto in tutta Italia per raccogliere spunti sul programma di governo da portare al tavolo della coalizione progressista.













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