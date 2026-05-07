Amministrative 2026: a Salerno De Luca in guerra col Pd del figlio

Poco meno di due settimane alla sfida del voto nei Comuni, quando destra e sinistra si “conteranno” per l’ultima volta prima della sfida per le Politiche del 2027. Sono 626 i comuni italiani che il 24 e 25 maggio prossimi sono chiamati alle urne tra cui 15 capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Otto di questi sono attualmente governati dal centrosinistra e sette dal centrodestra. Un primo mini test elettorale dopo il referendum sulla giustizia. A fare da ago della bilancia per dire chi avrà vinto e chi perso sono in particolare due Comuni: Venezia e Reggio Calabria. Sul primo scommette il campo progressista. Dopo l’era Brugnaro, il candidato dem Andrea Martella punta a ‘riconquistare’ la città. In Calabria invece il centrodestra mira al ribaltone dopo gli anni della giunta Falcomatà.
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