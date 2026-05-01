Cercasi posto per Michele Emiliano: l’ex governatore non vuole tornare a fare il pm. De Caro sta facendo le messe scalze per trovargli una consulenza da centinaia di migliaia di euro l’anno

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Michele Emiliano in fondo ha ragione. Tornare a lavorare a a fare il giudice dopo 20 anni di aspettativa retribuita da sindaco di Bari e presidente della Regione Puglia deve essere stancante. E così, il magistrato “prestato” a tempo indeterminato alla politica non vuole proprio tornare a fare il suo lavoro. Ne scrive anche Il Corriere della Sera oggi in un articolo a firma di Carlo Vulpio.

Il no del Csm alla consulenza

Per tre volte Antonio Decaro, suo successore, ha tentato di sottrarre Emiliano al ritorno al lavoro in attesa che il prossimo anno il Pd gli garantisca un seggio in Parlamento. E per tre volte il Consiglio Superiore della Magistratura ha detto no. Quel tipo di distacco, a 130mila euro annui, non è giuridicamente valido. E allora una soluzione per evitare che il povero Michele torni al lavoro c’è: De Caro lo nomi assessore regionale.













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