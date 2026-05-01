Emergenza idrica a Marano, dal Comune: “Interventi sugli impianti senza sosta, situazione in miglioramento ma non risolta”

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Il Comune fa sapere che da ieri si lavora senza sosta, fino a tarda sera e anche questa mattina, per effettuare misurazioni e cercare di risolvere i problemi alla rete idrica che stanno colpendo parte di Marano

La situazione resta complessa: gli interventi si concentrano su impianti che mostrano criticità accumulate nel tempo, tra manutenzioni carenti e funzionamenti non ottimali. Le continue emergenze rendono il lavoro particolarmente difficile per gli operatori e causano forti disagi ai cittadini.

Da ieri è stato coinvolto anche un ingegnere idraulico con strumentazioni più avanzate per analizzare in modo più preciso il funzionamento della rete. Questo ha consentito un primo miglioramento, ma non ancora sufficiente.

Le verifiche proseguiranno martedì, quando saranno effettuate nuove prove su valvole e saracinesche per individuare con maggiore precisione le cause dei disservizi.

Dal Comune ricordano infine che la rete idrica, soprattutto in un territorio con forti dislivelli, è un sistema articolato e delicato, su cui saranno necessari ulteriori interventi per garantire una piena stabilità del servizio.













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