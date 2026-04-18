NAPOLI: quasi una tonnellata di droga. Carabinieri arrestano due persone

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Duro colpo al traffico di droga. È da poco tramontato il sole e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella perlustrano le arterie principali della città partenopea.

Siamo nella parte adiacente all’ingresso del porto di Napoli quando viene notato un camion parcheggiato. I militari si avvicinano, non capiscono perché sia li fermo. All’interno dell’abitacolo due uomini. Il guidatore abbassa il finestrino. I carabinieri vogliono identificarli. Alla guida un 54enne spagnolo, incensurato. A fargli compagnia Abdelali Amraoui, 38enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine.

I due sono restii al controllo e quell’atteggiamento non convince.

Va ispezionato il vano interno.

Si aprono le porte posteriori, c’è il vuoto ma i militari entrano. Si guardano intorno, in basso un piccolo vuoto tra il rivestimento verticale che non combacia perfettamente con il suolo.

I carabinieri sollevano i pannelli e li capiscono di essere davanti ad un camion che trasporta quantità ingenti di droga. Saranno 566 i chili di hashish trovati e sequestrati all’interno del camion. Sequestrati anche 78mila euro.

I carabinieri allargano la perquisizione anche nell’abitazione del 38enne marocchino a Frignano.

Nell’abitazione trovarti altri 27 chili di hashish e 3 chili circa di cocaina.

Il 54enne spagnolo arrestato, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere in attesa di giudizio.

Il 38enne marocchino, in manette, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, violenza e lesioni.

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.













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