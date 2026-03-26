ESPLOSIONE A VILLARICCA, CINQUE FERITI. DUE GRAVI, RIUNIONE IN PREFETTURA

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Si è tenuta in data odierna, alle ore 13:30, presso il Palazzo di Governo, una riunione di Coordinamento Centro Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito dell’esplosione verificatasi all’interno di un immobile sito nel Comune di Villaricca, in via Consolare Campania n. 22.

La deflagrazione, generata da cause ancora in corso di accertamento, ha interessato alcune attività commerciali circostanti, tra cui un negozio di calzature, una officina meccanica ed una carrozzeria.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto e hanno già domato l’incendio, avviando le verifiche di staticità strutturale del fabbricato.

Al momento si registrano cinque feriti.

L’area interessata è stata cinturata e messa in sicurezza dalle squadre dei Carabinieri presenti sul posto e dal personale della Polizia Municipale di Villaricca.

La situazione resta attentamente monitorata.

Segue nota del sindaco Gaudieri. In merito all’esplosione verificatasi presso un’attività commerciale in via Consolare Campana, comunico che la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente.

Al momento, quattro persone risultano trasferite presso la struttura ospedaliera di San Giuliano: due in codice rosso, in prognosi riservata; e due feriti in modo meno grave. Due dei feriti saranno trasferiti presso l’Ospedale Cardarelli, nel reparto Grandi Ustioni.

È stato immediatamente attivato un tavolo di monitoraggio continuo della situazione, in stretto coordinamento con tutte le autorità competenti, Prefettura, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale sanitario.

Desidero ringraziare il Prefetto, dott. Michele Di Bari, che ha immediatamente espresso piena disponibilità e vicinanza istituzionale, così come tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell’emergenza.

Siamo in costante aggiornamento e continueremo a informare la cittadinanza sull’evolversi della situazione.













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