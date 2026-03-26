Si è tenuta in data odierna, alle ore 13:30, presso il Palazzo di Governo, una riunione di Coordinamento Centro Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito dell’esplosione verificatasi all’interno di un immobile sito nel Comune di Villaricca, in via Consolare Campania n. 22.
La deflagrazione, generata da cause ancora in corso di accertamento, ha interessato alcune attività commerciali circostanti, tra cui un negozio di calzature, una officina meccanica ed una carrozzeria.
I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto e hanno già domato l’incendio, avviando le verifiche di staticità strutturale del fabbricato.
Al momento si registrano cinque feriti.
L’area interessata è stata cinturata e messa in sicurezza dalle squadre dei Carabinieri presenti sul posto e dal personale della Polizia Municipale di Villaricca.
La situazione resta attentamente monitorata.
ESPLOSIONE A VILLARICCA, CINQUE FERITI. DUE GRAVI, RIUNIONE IN PREFETTURA
Si è tenuta in data odierna, alle ore 13:30, presso il Palazzo di Governo, una riunione di Coordinamento Centro Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito dell’esplosione verificatasi all’interno di un immobile sito nel Comune di Villaricca, in via Consolare Campania n. 22.