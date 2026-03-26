Guerra Iran, Trump: Ci stanno pregando per accordo

La risposta dell’Iran alla proposta statunitense in 15 punti per porre fine al conflitto in corso è stata ufficialmente inviata agli Stati Uniti ieri sera tramite mediatori. Lo ha riferito una fonte informata all’agenzia iraniana Tasnim, aggiungendo che Teheran attendeva la risposta statunitense. Israele intanto ha “eliminato” in un attacco il capo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Alireza Tangsiri. Lo conferma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz.

Monito di Trump: “I negoziatori iraniani sono molto strani. Ci implorano di fare un accordo ma promessa affermano il contrario. Sbagliato! Farebbero meglio a fare i seri presto, prima che sia troppo tardi”, avverte il presidente americano su Truth. Secondo la tv israeliana Channel 12, il Pentagono e il Comando centrale dell’esercito Usa lavorano a piani militari per dare il “colpo finale” all’Iran, che potrebbe includere l’impiego di forze di terra e raid massicci.