Crollano quotazioni petrolio e gas dopo le dichiarazioni di Trump: le borse europee tornano a sorridere

Gas e petrolio correggono fortemente la loro rotta di violento rialzo sull’attacco all’Iran e le Borse europee vivono una prima giornata di ‘rimbalzo’.

Molto più cauta Wall street che si è mossa a lungo poco sopra la parità, con euro calmo e spread tra Btp e Bund tedeschi in calo rispetto alla vigilia.

La picchiata dei prodotti dell’energia sono iniziati anche in scia alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’ipotesi che la guerra in Medio Oriente possa finire presto.













