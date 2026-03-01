Marano. Lampione spento al trivio tra via Monte, via Casaggiarrusso e via Padreterno: residenti chiedono intervento urgente per la sicurezza

Condividi

Visite: 37

40 Visite

Nonostante diverse segnalazioni rimane ancora spento il lampione della pubblica illuminazione al trivio di via Monte, via Casaggiarrusso e via Padreterno. Sono mesi che non si riesce a sostituire una lampada ad un palo di pubblica illuminazione in un punto pericolosissimo per i pedoni e gli automobilisti come quello del trivio di via Monte,via Casaggiarrusso e via Padreterno,dove qualche notte fa si sfiorò la tragedia per l’impatto di un’automobile a causa dell’alta velocità al muro prospiciente la curva. Luogo questo privo di marciapiede e di bande sonore diventato per gli abitanti della zona motivo di ansia per la propria incolumità, ansia che si é fatta più pressante negli ultimi mesi per la mancanza dell’illuminazione pubblica che rende il posto luogo di azione anche per eventuali malintenzionati . Si invitano le autorità preposte alla risoluzione di queste problematiche che rientrano nell’ordinario minimale per la visibilità a porre urgentemente rimedio a queste criticità,prima di dover narrare la cronaca di qualche tragedia.

Nota di Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti