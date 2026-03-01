Napoli CENTOELODE: Palazzo San Giacomo celebra le eccellenze scolastiche cittadine  

Condividi

Si è tenuta ieri pomeriggio, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di “Napoli CENTOELODE”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Giovani e al Lavoro del Comune di Napoli, ha celebrato il merito e l’impegno di 96 giovani studenti napoletani che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e la lode nell’anno scolastico 2024/2025. Durante l’evento, i ragazzi hanno ricevuto la pergamena celebrativa. Ai vincitori è stato assegnato un premio economico (borsa di studio) del valore indicativo di 120,00 euro lordi, finanziato interamente dal Bilancio comunale.

Alla cerimonia con i ragazzi e le loro famiglie, hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora ai Giovani e al Lavoro, Chiara Marciani.

“È un grande piacere consegnarvi questo premio perché, più del valore materiale, ha un forte valore simbolico: è il modo attraverso cui la città esprime la sua gratitudine. Siete una grande speranza per il futuro, ma siete investiti anche di una grande responsabilità – ha detto il sindaco Manfredi rivolgendosi ai ragazzi –. Viviamo in una società in cui i cambiamenti sono sempre più veloci. Come riuscire a fronteggiare questo cambiamento? Con le proprie competenze. Voi che siete i più bravi avete anche una grande responsabilità: quella di aiutare la nostra città e la società mettendo a disposizione il vostro talento e il valore dei sacrifici che avete fatto per raggiungere questo risultato. Seguite sempre la vostra testa, ma anche il vostro cuore, perché la passione è il vero motore del cambiamento”.

“Oggi non premiamo solo un voto eccellente, ma il sacrificio e la passione di una generazione che rappresenta il motore del futuro di Napoli. Vedere tanti giovani talenti riuniti in questa Sala Giunta – ha sottolineato l’assessora Marciani – ci conferma che investire sul merito è la strada giusta per favorire la partecipazione attiva dei nostri ragazzi alla vita della comunità. Con il premio ‘Napoli CENTOELODE’, l’Amministrazione intende dare un segnale concreto di vicinanza: vogliamo che questi studenti sentano che la loro città riconosce il loro valore e li sostiene nel percorso universitario o professionale che hanno intrapreso. Il nostro obiettivo è continuare a fornire strumenti che valorizzino le capacità individuali come elemento essenziale per lo sviluppo civile ed economico del nostro territorio”.













