SANREMO, IL TRIONFO DI SAL DA VINCI. LA DEDICA ALLA FAMIGLIA E A NAPOLI

Condividi

Visite: 96

38 Visite

Era dal 1988, quando Massimo Ranieri trionfò con “Perdere l’amore”, che un artista napoletano non vinceva a Sanremo.

Visibilmente commosso al momento della proclamazione, Sal Da Vinci ha voluto dedicare la vittoria alla sua famiglia e alla città di Napoli.

Manfredi: “Napoli sempre più città della musica”

“Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme a una grande preparazione tecnica. Quando abbiamo festeggiato i suoi 40 anni di carriera in piazza Plebiscito ho visto un uomo dai valori veri. La vittoria a Sanremo è il riconoscimento di un percorso di arte, identità e amore per le proprie radici. A nome mio e della città, dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo prima possibile in Comune. E siamo poi orgogliosi del nostro Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival. Napoli sempre più città della musica!”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto celebrare il successo di Sal Da Vinci a Sanremo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti