Notte di violenza nel Napoletano: tre accoltellati e un pestaggio tra Afragola, Scampia e Secondigliano

Notte ad alta tensione nell’area nord di Napoli, dove tra Afragola, Scampia e Secondigliano si sono registrati tre distinti episodi di violenza che hanno portato al ferimento di altrettanti giovani, tutti ricoverati ma non in pericolo di vita.

Ad Afragola i carabinieri della sezione radiomobile, insieme ai militari della stazione locale, sono intervenuti in via Pietro Nenni per la segnalazione di un minorenne ferito. Poco prima, un 17enne del posto era stato colpito con un’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il ragazzo, mentre si trovava in sella al proprio scooter, sarebbe stato avvicinato da alcuni coetanei – anche loro su scooter – che lo avrebbero inseguito per poi ferirlo con un fendente alla coscia destra. Il giovane è stato trasferito all’ospedale di Frattamaggiore.

A Napoli, nel quartiere di Scampia, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti all’ospedale Cardarelli per un 33enne originario di Salerno, vittima di una violenta aggressione. L’uomo ha riportato un trauma cranico e fratture a entrambi i polsi. Stando a una prima ricostruzione, ancora tutta da chiarire, sarebbe stato pestato da tre sconosciuti dopo aver rifiutato di intestarsi alcune schede telefoniche. È tuttora ricoverato, ma non in pericolo di vita.

Sempre nel capoluogo, a Secondigliano, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso del CTO per un 19enne di Minturno, in provincia di Latina, ferito alla coscia da tre coltellate. Il giovane sarebbe stato aggredito durante un tentativo di rapina del suo scooter in via Limitone d’Arzano. Anche in questo caso le sue condizioni non sarebbero gravi.

Su tutti gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza dinamiche e responsabilità di una notte segnata da violenza e allarme sicurezza.