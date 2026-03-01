Iran di nuovo sotto attacco. «Khamenei è morto». Pakistan, almeno 8 morti in tentato assalto a consolato Usa a Karachi

Forti esplosioni a Teheran, si levano colonne di fumo
Pochi minuti fa, Stati Uniti e Israele hanno sferrato una nuova serie di attacchi contro la capitale iraniana Teheran. In città si sentono forti e numerose esplosioni e nel cielo si vede una densa coltre di fumo.
Droni colpiscono porto in Oman, un ferito
Droni hanno colpito un porto in Oman, ferendo un lavoratore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa omanita, dopo che l’ambasciata americana aveva esortato i connazionali a «restare al riparo» per «un’attività fuori Muscat». Secondo l’Oman news agency, «una fonte della sicurezza ha riferito che il porto commerciale di Duqm è stato colpito da due droni. Uno ha colpito un alloggio mobile per gli operai, ferendo un lavoratore straniero, mentre i rottami del secondo sono finiti vicino a una cisterna, senza causare danni o vittime».
Iran: tentato assalto a consolato Usa a Karachi, 6 morti
È di almeno sei morti il bilancio degli scontri tra le forze di sicurezza pachistane e i manifestanti che hanno tentato di assaltare il consolato americano a Karachi, per protestare per l’uccisione dellì’ayatollah Ali Khamenei. Lo riferisce il sito del quotidiano Dawn, citando i servizi di emergenza.
Lanci di missili, sirene a Gerusalemme e Tel Aviv
Le sirene dell’allarme aereo stanno suonando a Gerusalemme, Tel Aviv e in altre località centrali di Israele per il possibile lancio di missili dall’Iran. Lo riferiscono i media israeliani.
Teheran,: ucciso nei raid anche il capo di Stato maggiore
Anche il capo di Stato maggiore delle forze armate dell’Iran è stato ucciso nei raid americani e israeliani: lo rende noto la Tv di Stato iraniana.