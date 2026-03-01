Marano, stessa auto rubata due volte in un mese (video): ancora nel mirino una Jeep Compass a San Castrese

2 Visite
Incredibile ma vero: la stessa auto rubata due volte in appena un mese, nello stesso punto della città. Accade a Marano, in via San Castrese, dove una Jeep Compass è finita nuovamente nel mirino dei ladri.
Il primo furto risale a circa un mese fa. Il veicolo era stato sottratto e successivamente ritrovato. Ieri sera, però, la beffa si è ripetuta: ancora via San Castrese, ancora la stessa Jeep Compass, ancora un colpo messo a segno.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews