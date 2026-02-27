Tram deraglia e si schianta contro un palazzo: due morti e 40 feriti

Condividi

Il tram che procede a velocità sostenuta lungo viale Vittorio Veneto. Il dramma si consuma alle 16.11 e 23 secondi quando il mezzo Atm (un Tramlink) si trova all’altezza di via Lazzaretto. In quel punto il mezzo della linea 9 dovrebbe andare dritto. Dovrebbe proseguire verso Piazza Oberdan. Invece, per motivi ancora da chiarire, si ribalta: esce dai binari, travolge e uccide un uomo, poi si schianta contro la vetrina di un negozio.

È la terribile sequenza dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in zona Porta Venezia a Milano dove un tram della linea 9 diretto a Porta Genova è deragliato. Il bilancio è drammatico: due morti e 38 feriti, uno di questi in gravi condizioni.

I soccorsi

Immediatamente è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un imponente dispiegamento di mezzi. Areu ha inviato tre automediche, un’auto infermieristica, 13 ambulanze e tre mezzi di coordinamento per maxiemergenze, oltre ai vigili del fuoco, la Locale e la polizia.













