OMICIDIO AD ARZANO. MENSORIO(AVANTI): “SERVE PRESIDIO COSTANTE DEL TERRITORIO. BASTA EMERGENZE, OCCORRE UNA STRATEGIA PERMANENTE”

Napoli, 6 feb – “L’ennesimo episodio di violenza criminale che ha spezzato la vita di un lavoratore innocente ad Arzano impone una riflessione seria e azioni conseguenti. Non possiamo più limitarci a rincorrere l’emergenza: serve una strategia permanente di presidio del territorio”. Così in una nota Giovanni Mensorio, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Attività Produttive, commentando l’omicidio di Rosario Coppola, imbianchino cinquantaduenne ucciso mercoledì sera in quello che appare come un tragico scambio di persona.

“Un padre di famiglia, un lavoratore onesto, è stato ucciso per strada solo perché somigliava a qualcun altro. È inaccettabile. È intollerabile. Ed è la dimostrazione plastica che in interi quartieri della nostra provincia la criminalità organizzata agisce indisturbata”.

“Ho apprezzato l’intervento del Prefetto Michele di Bari, al quale va riconosciuto un impegno costante per la sicurezza del territorio. Ma è evidente che non basta più agire dopo l’emergenza. Serve una presenza capillare e continuativa delle forze dell’ordine, con presidi fissi e non solo misure straordinarie. I cittadini hanno diritto di lavorare e vivere senza paura”.

“D’altronde – sottolinea poi il Presidente della Commissione Attività Produttive – va considerato anche il legame tra sicurezza e sviluppo economico: la criminalità non uccide solo le persone, uccide anche l’economia locale. Dove non c’è sicurezza, non ci sono investimenti, non c’è crescita, non c’è lavoro e futuro per i nostri giovani. È su questo vuoto che i clan prosperano, alimentando disagio sociale e marginalità”.

“Tutti i livelli istituzionali, ognuno per la sua parte, devono mettere in campo strumenti concreti: videosorveglianza, illuminazione pubblica, riqualificazione urbana delle aree degradate. Anche il Governo nazionale deve immaginare un piano straordinario per l’area nord di Napoli”.

“Confido che le Forze dell’ordine e la Magistratura possano assicurare al più presto i responsabili alla giustizia. Rosario Coppola e l’intera comunità di Arzano meritano verità e giustizia”, conclude Mensorio.