OLIMPIADI, SPETTACOLARE CERIMONIA D’APERTURA

Condividi

Visite: 26

26 Visite

Un boato dello stadio di San Siro, alle 20 in punto, ha scandito l’inizio dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli spalti illuminati da tantissimi braccialetti al led, gli applausi, il tributo alla Bellezza Italiana e ad Antonio Canova, massimo esponente del Neoclassicismo e figura chiave nella costruzione di un’idea di bellezza che ha influenzato l’arte occidentale in tutto il mondo. Il mito di Amore e Psiche in scena è diventato racconto simbolico di attrazione, trasformazione e unione, traducendo in immagine il concetto di Armonia come dialogo tra elementi differenti. Una cerimonia, quella per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che ha stupito ed emozionato, nel segno del “made in Italy” e dell’accoglienza, con momenti di allegria e di commozione. Con un boato di sorpresa, seguito a un lungo applauso, il pubblico dello stadio Meazza ha reagito alla sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ‘passeggero misterioso’ a bordo di un tram diretto a San Siro e guidato da Valentino Rossi. Un gesto di affetto tributato in maniera spontanea dagli spettatori (attesi 80mila) della cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una serata di orgoglio, per la nostra organizzazione, ma anche per i tanti simboli italiani nel mondo esibiti nel corso della cerimonia con orgoglio e senso di appartenenza.

La spettacolare cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

E’ arrivata poi Mariah Carey ad incantare gli spalti dello stadio San Siro. La grande diva internazionale, fasciata da un abito bustier prezioso bianco con strascico, stola di piume bianche e scollo a cuore disegnato dallo stilista Fausto Puglisi, ha interpretato ‘Nel Blu, dipinto di Blu’ di Domenico Modugno, seguito da uno dei suoi brani più iconici, ‘Nothing Is Impossible’, canzone simbolo dello spirito sportivo. Poi la sfilata delle modelle a formare una bandiera tricolore, un momento che è stato anche un tributo a Giorgio Armani, uno dei grandi stilisti italiani che hanno influenzato lo stile in tutto il mondo. Tre gruppi di modelle hanno sfilato indossando creazioni disegnate dallo stilista scomparso nel settembre scorso: verde, bianco e rosso trasformano la bandiera italiana in un’immagine vivente. Un omaggio alla moda italiana e all’eleganza senza tempo di uno dei suoi protagonisti più celebrati. Appassionato e grande promotore dei valori dello sport, Armani ha disegnato anche le divise della squadra Olimpica e Paralimpica dell’Italia ininterrottamente dai Giochi Olimpici di Londra 2012. Per questo segmento è stato rielaborato ‘Nica’s Theme’, tema pianistico diventato virale a livello globale, soprattutto tra le nuove generazioni, che lo hanno reinterpretato spontaneamente sui social.

L’Inno Nazionale cantato da Laura Pausini

La prima emozione collettiva, tutta italiana, è arrivata con l’Inno Nazionale: Laura Pausini ha aperto l’esecuzione, dando avvio al canto dell’Inno nello stadio San Siro. Elegantissima in abito lungo nero con spalle scollate e impreziosito da strass argento, di fronte ad un pubblico di 80mila spettatori tutti in piedi, ll’artista di Solarolo ha fatto risuonare la voce contemporaneamente nelle due città ospitanti, costruendo un unico momento condiviso tra Milano e Cortina. A Cortina, infatti, un coro di montagna ne ha raccolto e amplificato la forza emotiva, estendendo il suono nello spazio urbano e montano. Poi è iniziata la sfilata degli atleti, dopo momenti di grande impatto con luci a illuminare e infiammare i cerchi olimpici.

Una parata speciale, perché per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici si è svolta in forma diffusa, coinvolgendo le sedi di gara di Milano, Livigno, Predazzo e Cortina. Quattro luoghi, un solo ritmo, un’unica visione. Gli atleti sfilano nei siti più vicini a quelli delle gare, trasformando la geografia dei Giochi in un unico palcoscenico condiviso. La parata diffusa è diventata così metafora di un’Armonia globale: un cuore che batte simultaneamente in più luoghi, un mondo capace di condividere lo stesso tempo e lo stesso spirito. Un gesto di unità che trasforma la distanza in connessione e lo sport in un linguaggio universale. In linea con il protocollo olimpico, la parata si apre con la Grecia e si conclude con l’Italia, Paese ospitante, seguendo l’ordine alfabetico delle 92 delegazioni. Ogni delegazione ha scelto due portabandiera, una donna e un uomo, per promuovere la parità di genere. In via eccezionale, il Paese ospitante Italia ne nomina quattro (due a Milano, Fontana e Pellegrino, e due a Cortina, Brignone e Mosaner). La parata si è svolta in quattro sedi, ciascuna legata alle discipline sportive che ospita. Ora si fa sul serio, in pista e sugli spalti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti