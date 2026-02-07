Carnevale ad Ikea, il calendario degli appuntamenti

Condividi

Visite: 15

32 Visite

In occasione del Carnevale, IKEA festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio in tutti i negozi d’Italia saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso Fabler che coinvolgerà i bambini durante tutti gli appuntamenti.

CALENDARIO APPUNTAMENTI IKEA AFRAGOLA

Sabato 14 Febbraio / martedì 17 Febbraio

“Vieni a trovarci in Maschera & Carnival parade”: una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema. A seguire riceveranno un piccolo omaggio e potranno gustare una merenda gratuita.

Sabato 7 e domenica 8 Febbraio / sabato 14 e domenica e 15 Febbraio

“Caccia al tesoro”: un’attività per i bambini con le proprie famiglie che li coinvolgerà nel trovare indizi nascosti che consentiranno di completare una filastrocca in rima a tema Carnevale e ricevere un omaggio finale.

Inoltre, per tutti i visitatori, a fronte di una spesa minima di 100 euro, IKEA mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo IKEA, attraverso cartoline “gratta e vinci”, oltre ad un coupon del valore di 20 euro.

*Per maggiori informazioni sulle attività nei singoli store: https://www.ikea.co













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti