A Villaricca c’è chi parla, chi crea panico e chi invece agisce. La caduta dell’albero in via Napoli lo ha dimostrato chiaramente.

Dopo la segnalazione, Villaricca l’Associazione idee e concretezza si è attivata immediatamente, trasformando un potenziale pericolo in un intervento rapido e risolutivo. Nessuna attesa, nessun teatrino mediatico: solo fatti.

Decisivo l’intervento dell’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Arturo Sarracino, che ha prontamente coinvolto la ditta incaricata, permettendo la messa in sicurezza dell’area in tempi rapidi e senza conseguenze per i cittadini.

Questo episodio smaschera una realtà evidente: le emergenze non si affrontano con i post polemici, ma con il lavoro sul campo.

Villaricca non ha bisogno di allarmismi costruiti, ma di responsabilità, presenza e collaborazione vera tra associazioni e istituzioni.

Il nostro numero di segnalazione è operativo, reale e funzionante, ed è la prova concreta di un modello che funziona:

327 0815251

Villaricca l’Associazione continuerà a essere un presidio attivo, scomodo per chi vive di parole, ma indispensabile per chi pretende risposte.

Perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

Un ringraziamento va anche all’assessore Pasquale Ciccarelli per la collaborazione istituzionale dimostrata.

I fatti restano.

Le polemiche no.













