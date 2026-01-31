Individuati i corpi dei due anziani morti in un’esplosione in provincia di Bari

“È stata recuperata la seconda salma, quindi è confermato che ci sono due deceduti” ha detto l’assessore Cistulli. I due corpi, spiega, “sono uno lontano dall’altro, però al momento non abbiamo altre specifiche, perché non riescono ancora ad entrare all’interno dell’abitato”. L’assessore conferma che “l’edificio non è crollato. Stanno verificando, c’è il capo dell’ufficio tecnico e con i vigili del fuoco stanno verificando la staticità dell’immobile. È sventrato, però fortunatamente i solai sembrano aver retto. Le due vittime sono ancora all’interno al momento, le hanno individuate ma non sono state ancora estratte dall’edificio”. Sulle cause dell’esplosione, l’assessore Cistulli riferisce che dovrebbe essersi verificato “uno scoppio dovuto forse a una incauta manutenzione che lo stesso anziano stava facendo sulla bombola del gas. Pare – dice l’assessore – che fosse in corso un’operazione di sostituzione della bombola che lo stesso anziano aveva comprato questa mattina”.