Niscemi, crollata una palazzina di tre piani

Nuovo crollo a Niscemi. È andata giù una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. E anche l’edificio adiacente ha visto implodere il suo primo piano, sebbene resti ancora in piedi. Le due case si trovavano nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. La zona continua a essere presidiata dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile mentre il monitoraggio della collina prosegue. Camminano dentro la zona rossa per verificare lo stato degli edifici, anche quelli più distanti dalla frana. A Niscemi, intanto, continua a piovere ininterrottamente.













