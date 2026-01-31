MANIFESTAZIONE ASKATASUNA A TORINO, POLIZIOTTI FERITI E GUERRIGLIA URBANA

Condividi

Scontri, incendi, lanci di pietre e bombe carta, la città coperta dal fumo dei lacrimogeni. È degenerato in guerriglia il corteo a cui hanno partecipato migliaia di manifestanti provenienti da tutta Italia e dall’estero per esprimere solidarietà del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi. Gli organizzatori avevano previsto tre concentramenti in piazza XVIII dicembre, Porta Nuova e Palazzo Nuovo che si sono poi riuniti in piazza Vittorio per proseguire verso corso Regina Margherita.

Gli scontri in corso Regina Margherita, ad alcune centinaia di metri dall’ex Askatasuna, proseguono ormai da un’ora. Forze dell’ordine e manifestanti continuano a fronteggiarsi. Numerosi bancali e cassonetti sono stati dati alle fiamme, gli antagonisti lanciano pietre, autobloccanti, bottiglie, sedie, cartelli stradali. Molti cassonetti sono stati buttati in mezzo alla strada per impedire alle camionette della polizia di avanzare. Primi fermati Le forze dell’ordine hanno fermato alcuni manifestanti durante una carica. Ci sono dei feriti













