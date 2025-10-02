Maltempo in arrivo in Campania: forti venti e mareggiate, a Napoli chiusi parchi, spiagge e cimiteri

Condividi

Una nuova ondata di maltempo si abbatterà sulla Campania nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per venti intensi e mare molto mosso, in vigore dalle ore 20 di mercoledì 1 ottobre fino alle 20 di venerdì 3 ottobre.

In risposta all’avviso, il Comune di Napoli ha adottato misure di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica. Tra i provvedimenti disposti, la chiusura temporanea dei parchi cittadini, del Pontile Nord di Bagnoli e il divieto di accesso alle spiagge libere. Nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre resteranno inoltre chiusi i cimiteri comunali.

Secondo le previsioni meteo, sono attese raffiche di vento provenienti dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a comportarsi con prudenza: evitare spostamenti non strettamente necessari, mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze, segnalare eventuali situazioni di rischio e non sostare in prossimità di alberi, impalcature o strutture esposte al vento.

