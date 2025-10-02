Travolto mentre andava al lavoro: identificato il pirata della strada che ha ucciso Marco Ioime

Condividi

È stato identificato e denunciato l’uomo alla guida dell’auto che lunedì scorso ha investito e ucciso Marco Ioime, 44 anni, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. A ricostruire l’accaduto sono stati gli agenti del Commissariato locale, grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza.

La tragedia si è consumata lungo la statale Domiziana, mentre la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in un tratto dove è presente anche un dosso progettato per rallentare il traffico. Ioime, che si stava recando a lavoro, è stato investito in pieno da un’auto che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la marcia senza prestare soccorso.

Trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Pineta Grande, il 44enne — sposato e padre di una bambina — è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Dalle indagini è emerso che l’auto coinvolta nell’incidente era stata noleggiata presso una società specializzata. Gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del guidatore attraverso i dati forniti dalla stessa azienda. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.













