Napoli, dopo le proteste per la Flotilla scattano controlli rafforzati. Riunione urgente in Prefettura

Rafforzamento dei controlli e maggiore coordinamento tra le forze dell’ordine: è quanto deciso questa mattina a Napoli durante una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Michele di Bari a Palazzo del Governo.

L’incontro si è reso necessario in seguito alle proteste andate in scena ieri nel capoluogo campano, organizzate per esprimere sostegno alla Flotilla, la flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Le manifestazioni, pur svolgendosi in un quadro di dissenso civile, hanno generato alcune criticità legate alla sicurezza, con momenti di tensione e disagi alla circolazione.

Alla riunione hanno preso parte i massimi rappresentanti delle istituzioni deputate alla sicurezza: il questore Maurizio Agricola, l’assessore comunale alla Legalità Antonio De Iesu, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, oltre ai responsabili della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera e del comparto per la Sicurezza informatica.

Nel corso del vertice è stato deciso un potenziamento dei servizi di presidio e monitoraggio sul territorio, con particolare attenzione a eventuali segnali di tensione che potrebbero preludere a nuove mobilitazioni o disordini. L’obiettivo dichiarato è prevenire episodi violenti, garantendo al tempo stesso il diritto a manifestare e la tutela dell’incolumità pubblica.

“Il dissenso è legittimo, ma non deve mai trasformarsi in pericolo per la collettività”, è il principio su cui si fondano le misure concordate. Gli agenti sono stati invitati a operare con la consueta professionalità, adottando comportamenti improntati all’equilibrio ma pronti ad agire in caso di necessità, anche per la propria sicurezza.

Nel corso della riunione si è inoltre ribadita l’importanza di trovare un punto di equilibrio tra libertà di espressione e ordine pubblico, soprattutto in una città come Napoli, dove il flusso turistico è in costante crescita e la stabilità urbana è una priorità anche economica.

Il prefetto Di Bari ha infine espresso il suo ringraziamento alle forze dell’ordine per la gestione delle manifestazioni di ieri, sottolineando come il loro intervento sia stato determinante per evitare conseguenze più gravi. Ora, l’attenzione resta alta in vista delle prossime giornate, considerate particolarmente delicate.













