Napoli, camion senza freni semina il panico al Vomero: distrutte dieci auto in sosta

Un grave incidente si è verificato nel cuore del quartiere Vomero, a Napoli. Un camion, probabilmente a causa di un guasto ai freni, è precipitato a velocità sostenuta lungo via Girolamo Santacroce, urtando numerose auto in sosta prima di schiantarsi contro una parete. L’impatto è stato talmente violento da svegliare molti residenti della zona, allarmati da un fragoroso boato.

Sul posto sono intervenute rapidamente le pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Nonostante la gravità della dinamica, non si registrano feriti. Solo tanta paura per i passanti e gli abitanti della zona.

Secondo alcune testimonianze, il mezzo avrebbe colpito anche un motorino e sfiorato una persona, che fortunatamente non ha riportato conseguenze. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi residenti, alcuni dei quali hanno ripreso l’accaduto con i telefoni cellulari, inviando le immagini al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che è subito intervenuto sulla vicenda.

“È stata sfiorata una tragedia. Un camion senza freni ha seminato il caos. È l’ennesimo episodio che dimostra quanto sia urgente intervenire sulla sicurezza dei mezzi pesanti”, ha dichiarato Borrelli.

Il parlamentare ha sollevato dure critiche al Governo, in particolare al Ministero dei Trasporti, chiedendo maggiori controlli sulla manutenzione dei veicoli e sulle licenze di guida. Ha inoltre rilanciato la proposta di limitare la velocità a 30 km/h nei centri urbani e installare dispositivi di sicurezza come dossi e autovelox nelle strade più trafficate.

“Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna. Serve un piano serio e concreto per garantire la sicurezza sulle strade. Il rischio è altissimo, e i dati sugli incidenti – che non vengono più pubblicati dal Ministero – lo dimostrano”, ha aggiunto Borrelli.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico ai freni del camion, ma le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica precisa dell’incidente. Intanto, il quartiere Vomero fa i conti con i danni materiali e con la paura, ancora viva, tra chi ha assistito alla scena.













