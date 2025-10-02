Festa di Accoglienza all’Oratorio di San Marco a Marano

Condividi

La chiesetta di San Marco, cuore pulsante dell’Oratorio di Marano di Napoli, si prepara ad accogliere con gioia e calore i bambini e le bambine della comunità in una festa speciale di accoglienza! Il giorno *4 ottobre*, alle *ore 15:30*, la Chiesa di San Marco sarà il luogo di incontro per tutti i piccoli amici che hanno voglia di giocare, ridere e vivere momenti di pura gioia, proprio come si faceva “un tempo”, in un clima di autentica fratellanza e spiritualità.

L’Oratorio, ispirato allo spirito del grande fondatore *Don Bosco*, è un luogo dove le attività ludiche si intrecciano indissolubilmente con la *Gioia del Signore*. I bambini saranno accolti con entusiasmo dagli animatori *Assia, Roberta, Pietro, Maria, Francesco, Anna, Maria e Enza*, pronti a creare un’atmosfera magica e accogliente, dove ogni sorriso è un segno dell’amore di Dio.

Inoltre, sarà un’occasione importante per incontrare i *catechisti*, il *diacono Peppe di Maro*, *Enza Carandente* , *Maria Baiano* e con l’ausilio della giovane *Maria De Magistris*, che saranno lieti di accogliere chiunque desideri iscriversi alla *catechesi* per i sacramenti della *Cresima* e della *Prima Comunione*. Gli incontri di catechesi si terranno ogni *sabato alle ore 15:30*, un momento prezioso per crescere nella fede e nella comunità.

Tutti i bambini e le bambine sono *cordialmente invitati* a partecipare a questa festa di accoglienza, un inizio di un percorso gioioso e spirituale all’Oratorio di San Marco, dove l’amicizia, il gioco e la fede si incontrano per creare ricordi indimenticabili.

*Dettagli dell’evento:*

– *Data*: 4 ottobre

– *Ora*: 15:30

– *Luogo*: Chiesa di San Marco, Marano di Napoli

– *Attività*: Giochi, animazione, iscrizioni alla catechesi

– *Sacramenti*: Preparazione alla Cresima e Prima Comunione (incontri ogni sabato ore 15:30)

Venite numerosi a scoprire il calore e la gioia dell’Oratorio di San Marco!













