REGIONALI, LABOCCETTA (POLO SUD): “CARFAGNA? SCELTA GOVERNATORE NON E’ UN CASTING

“Nella giornata di ieri il leader di ‘Noi Moderati’ Maurizio Lupi è tornato ad indicare il nome di Mara Carfagna come quello più idoneo a rappresentare l’intero centrodestra nella battaglia, a questo punto sempre più complicata, per la riconquista della regione Campania. È del tutto evidente che Lupi ignora che già qualche anno fa Mara Carfagna, una delle preferite del Cavaliere Berlusconi, grazie proprio alla sue sollecitazioni, raccolse migliaia e migliaia di voti nella nostra regione. E sa, sempre Lupi, come ripagò la fiducia di quei cittadini? Semplice: abbandonandoli un minuto dopo per ritornare a sedersi sui dorati scranni di Montecitorio. Questa è la verità. La ricordiamo a Lupi ma anche a Giorgia Meloni. Cara Giorgia – continua Laboccetta – se hai deciso di puntare su una donna fai benissimo, ma tra colombe e aquile scegli chi ha grinta e passione. Non derubrichiamo la scelta del candidato governatore ad un casting”. Lo ha dichiarato l’onorevole Amedeo Laboccetta, presidente di “Polo Sud”













