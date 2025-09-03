Giugliano, bufera sulla nomina dell’assessore all’Ambiente: le opposizioni chiedono chiarimenti al sindaco D’Alterio

Condividi

I gruppi consiliari di opposizione Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Liberali e Riformisti, Noi Giugliano, Viver eGiugliano e Insieme per Giugliano hanno sottoscritto un pubblico manifesto con cui pongono seri interrogativi sulla recente nomina dell’assessore all’Ambiente da parte del sindaco Diego D’Alterio.

Il caso è scoppiato dopo che due organi di stampa, tra cui TerraNostraNews, hanno riportato che l’assessore in questione sarebbe destinatario di una denuncia presentata da un ex assessore comunale di Giugliano. La denuncia riguarderebbe presunte anomalie nella composizione delle liste elettorali del partito Azione, e vedrebbe coinvolti anche un consigliere comunale e il segretario locale dello stesso partito.

Secondo quanto riportato, la denuncia metterebbe in discussione la legittimità della partecipazione alla consultazione elettorale, con possibili conseguenze anche sul risultato finale, qualora i fatti contestati fossero accertati.

Di fronte a tale scenario, le forze di opposizione chiedono al primo cittadino:

se fosse già a conoscenza della vicenda prima della nomina dell’assessore ;

quali determinazioni intende assumere alla luce di quanto emerso, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Il manifesto rappresenta un atto politico significativo, che evidenzia una frattura sempre più profonda tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale, e che pone l’accento su un tema delicato come la trasparenza nelle nomine e nella gestione della cosa pubblica.

Al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali da parte del sindaco Diego D’Alterio né dell’assessore interessato. Resta da capire se nelle prossime ore arriveranno chiarimenti formali o eventuali decisioni politiche in merito.













