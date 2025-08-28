Arzano, sversamento abusivo in via Melito: due denunciati dalla Polizia Municipale

Condividi

La Polizia Municipale di Arzano, guidata dal colonnello Biagio Chiariello, ha individuato e denunciato due uomini, di 55 e 51 anni, residenti ad Arzano, responsabili di uno sversamento abusivo di rifiuti ingombranti in via Melito, popolare arteria del centro storico cittadino. I due soggetti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Al momento non hanno esibito documentazione attestante il regolare pagamento della TARI; i loro nominativi sono stati trasmessi agli uffici comunali competenti per le verifiche di censimento e di regolarità tributaria.

“L’attività di controllo del territorio è quotidiana, capillare e costante”, ”, spiega il comandante della polizia municipale Chiariello. “Anche grazie all’uso delle tecnologie di sorveglianza, interveniamo rapidamente per reprimere comportamenti incivili e dannosi per l’ambiente. Il nostro obiettivo è chiaro: difendere il territorio da ogni forma di degrado e promuovere una cultura della legalità. La collaborazione dei cittadini resta fondamentale: ogni segnalazione può fare la differenza.”

“Ad Arzano chi inquina paga: tolleranza zero contro gli sversamenti e contro ogni forma di illegalità ambientale”, sottolinea l’assessora all’Ambiente Chiara Guida. “Continueremo a incrociare i controlli sul territorio con le verifiche TARI, perché il rispetto delle regole è un dovere verso l’intera comunità e verso il nostro ambiente”.

L’Amministrazione invita i cittadini a segnalare episodi di abbandono di rifiuti e comportamenti illeciti, collaborando con le istituzioni per tutelare il decoro urbano e la salute pubblica.













