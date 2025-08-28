Napoli, tutte le avversarie e le date degli incontri in Champions

Condividi

Champions League, le avversarie e le date di tutte le partite del Napoli

Il Napoli se la vedrà contro il Chelsea (in casa), Benfica (in trasferta), Eintracht Francoforte (in casa), Manchester City (in trasferta), Sporting CP (in casa), Psv (in trasferta), Qarabag (in casa) e Copenhagen (in trasferta) in Champions League.

Di seguito, invece, le date di tutte le partite della League Phase, con il calendario che verrà ufficializzato sabato 30 agosto.

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

Champions League, dove vedere tutte le partite del Napoli in diretta tv e streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonisti gli azzurri campioni d’Italia nel girone unico della nuova Champions League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite di Di Lorenzo e compagni saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali. In chiaro, su Tv8, saranno trasmessi solo i big match tra squadre straniere.













