Marano-Calvizzano. Manovra fraintesa e aggressione in strada: auto distrutta, appello per chiarimenti

Condividi

Visite: 335

26 Visite

Marano/Calvizzano – È successo tra via Marano-Qualiano e il Corso Mediterraneo, all’altezza di una pompa di benzina: un episodio di tensione stradale si è trasformato in un grave incidente con danni ingenti, e ora si cercano due giovani a bordo di uno scooter per fare chiarezza sull’accaduto.

Secondo quanto raccontato dai familiari delle persone coinvolte, due cugini a bordo di un’auto avrebbero effettuato una manovra improvvisa per evitare un fosso, senza alcuna intenzione di danneggiare o impaurire altri utenti della strada. Tuttavia, un ragazzo e una ragazza a bordo di uno scooter SH 300/350 di colore bordeaux avrebbero mal interpretato la manovra, credendo di essere stati quasi investiti, e hanno deciso di affiancare l’auto e iniziare una violenta aggressione verbale.

Stando alla testimonianza, il ragazzo sullo scooter – descritto come biondino, con barba e tatuaggi visibili – avrebbe tentato di colpire con un pugno il conducente dell’auto, mentre la ragazza – descritta con capelli neri e un piercing al labbro – avrebbe minacciato fisicamente la passeggera.

Nel tentativo di allontanarsi ed evitare il confronto, i due cugini sono finiti fuori strada, distruggendo l’auto e causando danni anche a un’altra vettura parcheggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma la dinamica ha lasciato dietro di sé molti danni materiali e soprattutto molta amarezza. “Non cerchiamo vendetta o polemiche – spiegano i familiari – ma solo di rintracciare queste due persone per chiarire la vicenda e affrontare responsabilmente le conseguenze. Chi li conosce o ha visto qualcosa, ci aiuti”.

L’appello è rivolto a tutti coloro che, transitando nella zona tra Marano e Calvizzano, possano aver assistito alla scena o riconoscere i due giovani in scooter. Ogni informazione può essere utile a fare luce sull’accaduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti