Femminicidio in provincia di Salerno, donna strangolata in casa dall’ex compagno: è caccia all’uomo

Il corpo senza vita della 47enne è stato ritrovato nella sua abitazione. I carabinieri sono sulle tracce dell’ex compagno mentre la Procura di Salerno sta coordinando le indagini. Si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Le ricerche dell’uomo sono allargate a tutta la provincia.