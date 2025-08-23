Femminicidio in provincia di Salerno, donna strangolata in casa dall’ex compagno: è caccia all’uomo

28 Visite
Femminicidio questa mattina in località Votraci a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. A perdere la vita una donna di 47 anni, T.S. le iniziali della vittima, che sarebbe stata uccisa dall’ex compagno – di 36 anni – al culmine dell’ennesima discussione tra i due. Causata dalla continua richiesta dell’uomo di ricucire il rapporto tra i due.
Il corpo senza vita della 47enne è stato ritrovato nella sua abitazione. I carabinieri sono sulle tracce dell’ex compagno mentre la Procura di Salerno sta coordinando le indagini. Si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Le ricerche dell’uomo sono allargate a tutta la provincia.