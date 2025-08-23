Più occupati grazie allo stop al reddito di cittadinanza. Lo certifica l’Inps

“Più occupati grazie allo stop al Reddito di Cittadinanza”. Il dato che conferma la bontà delle scelte del governo sul tema lavoro e occupazione arriva dal presidente dell’Inps in persona. Gabriele Fava consegna dati e analisi in varie interviste. “Nel 2024 il 30% degli ex percettori ha trovato lavoro: complessivamente abbiamo 400 mila assicurati in più. Quanto alla sterilizzazione del reddito di cittadinanza – sostenuto anche da misure promosse dal ministro del Lavoro Calderone – “i dati – spiega il presidente Inps – indicano un aumento dell’occupazione tra gli ex beneficiari. Frutto di più fattori: un ciclo economico positivo, strumenti di attivazione più mirati e controlli più stringenti. Il Reddito ha volto una funzione di protezione, ma ha mostrato anche limiti strutturali. Per questo abbiamo spostato il baricentro: prima verifiche, poi erogazione, interoperabilità delle banche dati, verifiche ex ante e cooperazione con Gdf e Carabinieri, così che le risorse arrivino a chi ne ha veramente diritto. È un principio di equità, che garantisce tutela ai fragili ma responsabilità verso i contribuenti”. Così in un colloquio su la Verità. E’ la linea che il governo ha voluto imprimere con il superamento della misura grillina.
