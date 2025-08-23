Arzano. Tutela animali, gabbiani, falchetti e cornacchie ferite, interventi della polizia locale

31 Visite
Ala fratturata, difficoltà a volare e volatile che rischiava di essere investito.
Dopo il salvataggio di un gheppio riconducibile alla razza dei falchetti, e di gabbiani in città, gli agenti della polizia locale di Arzano hanno soccorso in strada una cornacchia disorientata.
Non riuscendo a volare, e quindi a raggiungere il suo habitat naturale, per strada era a rischio investimento.
Non si conoscono ancora i tempi di recupero perché occorrerà fare altri accertamenti ma il volatile é stato condotto presso il Centro Recupero Animali Selvatici per le cure del caso.
Attualmente il centro ospita molti animali selvatici dove il comando ha già collocato numerosi volatili soccorsi sul territorio, tra cui falchetti, cornacchie, gufi.
L'intervento si colloca ancora una volta nell'ambito della tutela e benessere degli animali.