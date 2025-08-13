Regionali Campania, Iannone (FdI): “Centrodestra unito per il cambiamento. Serve un candidato politico”

Condividi

Tonio Iannone, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e sottosegretario ai Trasporti, interviene sullo scenario politico in vista delle elezioni regionali in Campania, evidenziando la coerenza del centrodestra e criticando la confusione che regna nel fronte opposto. Mentre il centrosinistra, al governo da dieci anni, è ancora alle prese con trattative interne e non ha espresso un candidato ufficiale, Fratelli d’Italia afferma di lavorare da mesi in modo capillare sul territorio, tra congressi, incontri e preparazione delle liste in ogni provincia.

Iannone denuncia una coalizione avversaria costruita sulla base di compromessi forzati, che unisce il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l’area deluchiana, definendola un’“ammucchiata” priva di coerenza politica e visione strategica. Mentre il centrosinistra rinuncia a strumenti partecipativi come le primarie e il voto elettronico, Fratelli d’Italia insiste sulla necessità di una proposta politica forte e credibile, rifiutando logiche civiche o tecnocratiche.

Il partito, sottolinea Iannone, ha già indicato all’unanimità il viceministro Edmondo Cirielli come candidato alla presidenza della Regione, ritenendolo il profilo più adatto sia per vincere le elezioni sia per governare con efficacia. La decisione definitiva spetterà comunque al tavolo nazionale del centrodestra.

Sul bilancio del governo De Luca, Iannone è netto: “Un disastro totale”. I settori chiave – sanità, trasporti pubblici, ambiente e gestione dei fondi europei – vengono definiti fallimentari, con risultati scadenti o inesistenti. A peggiorare il quadro, secondo FdI, ci sono i numeri dell’emigrazione: oltre 300mila residenti persi in dieci anni, una cifra pari all’intera popolazione della provincia di Benevento.

Fratelli d’Italia punta su un programma centrato su sanità, sviluppo e infrastrutture. Occorre rivoluzionare il sistema sanitario, migliorare le liste d’attesa e fermare l’emigrazione sanitaria, valorizzando le professionalità locali spesso costrette a trasferirsi al Nord. Il progetto per la Campania si inserisce nel più ampio piano di rilancio del Sud promosso dal governo Meloni, che punta su lavoro, turismo di qualità, giovani e collegamenti infrastrutturali tra costa e aree interne.

Conclude Iannone: “Abbiamo una classe dirigente solida e una visione chiara. Ora è il momento di costruire il cambiamento che la Campania aspetta da troppo tempo”.













