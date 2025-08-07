Regionali Campania, nasce il “modello Marano”: campo ultra largo nel centrosinistra. Nella cittadina a nord di Napoli il sindaco è sostenuto, direttamente o indirettamente, da Fdi a Potere al Popolo

Condividi

Visite: 122

18 Visite

Altro che campo largo. In Campania ci si è superati: quello che si prepara per le prossime regionali è il campo ultra largo, un’insalata mista dove dentro c’è di tutto. Renzi, Fico, Calenda, De Luca, AVS, Borrelli. Amici e nemici, ex alleati, ex rivali, ex tutto. Una frittata ideologica servita fredda per opportunismo. Chi se le è suonate per anni ora si tiene per mano. E canta in coro. Stonando.

Il modello? Marano, ovviamente. Città laboratorio dove il sindaco Morra è sostenuto da un arco costituzionale talmente ampio che mancano solo i Pokémon. Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Potere al popolo (che tace e acconsente, come i contiani): tutti, chi apertamente, chi col silenzio, benedicono. E nessuno, proprio nessuno, ha fiatato su vicende che gridano vendetta: la scuola di San Rocco, il bene confiscato assegnato provvisoriamente alla moglie di un consigliere (poi rientrato per miracolo dopo la denuncia di Terranostranews), i cittadini senz’acqua cronici.

Tutti zitti. Tutti insieme. Uniti dal nulla.

E così, il modello Marano sbarca a Napoli, e da lì alla Regione il passo è breve. Un’alleanza liquida che tutto ingloba, che tutto tace, che tutto sopporta. E che, soprattutto, non disturba il manovratore. Un capolavoro d’equilibrismo politico che non ha eguali: né ideologia, né coerenza. Solo convenienza.

Altro che laboratorio politico: qui siamo al Frankenstein istituzionale. Eppure, resiste. Anzi, si espande. Perché nel campo ultra largo c’è posto per tutti. Tranne che per la dignità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti