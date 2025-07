GIUSTIZIA: RASTRELLI, STABILIZZAZIONE TRIBUNALE ISCHIA CONFERMA SERIETÀ GOVERNO MELONI

Condividi

“Il ripristino della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, previsto dal provvedimento in materia di circoscrizioni giudiziarie approvato dal Consiglio dei Ministri, non è solo un’ottima notizia per la comunità ischitana, che potrà così usufruire di servizi più efficienti con una maggiore prossimità territoriale. È la conferma della serietà di un impegno preso dal Governo Meloni per la stabilizzazione definitiva del Tribunale isolano, quale irrinunciabile presidio di legalità”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Segretario della Commissione Giustizia, Sergio Rastrelli.













