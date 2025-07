Regionali, Campania al centro delle trattative: il nodo Piantedosi blocca anche il Veneto

Condividi

Visite: 60

35 Visite

Il vertice del centrodestra si chiude senza decisioni: si voterà in autunno, ma i candidati restano un mistero. In Campania prende quota l’ipotesi Piantedosi (Lega), che sposterebbe l’equilibrio in Veneto a favore di Fratelli d’Italia, con una possibile compensazione per la Lega nel governo. In alternativa, si fa il nome di Edmondo Cirielli (FdI), che lascerebbe il Veneto alla Lega.

Nel frattempo, in Veneto si riaffaccia l’opzione civica di Matteo Zoppas, osteggiata però dalla Lega locale. Il centrosinistra accelera: Giovanni Manildo, candidato del Pd, sarà a Padova il 17 luglio per la sua prima uscita pubblica.

Intanto, in Campania si infiamma il dibattito interno al Pd: l’area deluchiana chiede il congresso regionale e punta alla guida del partito, mettendo in discussione il commissariamento voluto da Elly Schlein.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews