L’odissea idrica di Marano: la disperazione dei residenti del Parco Edera

Ancora disagi idrici a Marano. A segnalarlo è un residente del Parco Edera, nel quartiere San Marco, ma il problema – come spesso accade – non riguarda solo quella zona: in tutta la città si moltiplicano le segnalazioni di rubinetti a secco, famiglie senza acqua da ore, a volte da giorni. “Siamo senza acqua da ieri sera – scrive un cittadino del Parco Edera – siamo disperati, non sappiamo più cosa fare. Abbiamo chiamato i vigili, ma ci hanno detto che al Comune non c’è nessun reperibile. È una vergogna.”

Un grido d’allarme che si leva da uno dei tanti quartieri dimenticati, ma che fotografa una crisi diffusa: intere strade, condomini e parchi residenziali senza acqua in piena estate, senza assistenza, senza nemmeno un canale di comunicazione attivo con il Comune.

Mentre il caldo aumenta, aumentano anche le difficoltà quotidiane per i cittadini: lavarsi, cucinare, vivere con dignità diventa un’impresa. Il tutto in un silenzio istituzionale che grida vendetta. Il Comune tace, i rubinetti pure. E i cittadini, come sempre, pagano il prezzo.













