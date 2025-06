Ian Fleming e Lucky Luciano, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: il Festival del Giallo Città di Napoli

Condividi

La Jack Edizioni protagonista al

Festival del Giallo Città di Napoli

Gli scrittori Michelangelo Iossa e Andrea Raguzzino cantastorie

per chiudere la prima giornata della rassegna

La kermesse a base di storie criminali e vicende misteriose ospiterà, tra gli altri prestigiosissimi ospiti, lo scrittore e giornalista Michelangelo Iossa e lo scrittore e avvocato Andrea Raguzzino, che chiuderanno la prima giornata di eventi raccontando “sul far della notte” due storie incredibili ma vere.

Appuntamento GIOVEDÌ 5 giugno 2025 alle ore 23:00 presso la monumentale Villa Belvedere di Napoli (via Aniello Falcone – quart. Vomero) per la chiusura della prima giornata del Festival del Giallo Città di Napoli con i due autori della Jack Edizioni Michelangelo Iossa e Andrea Raguzzino, protagonisti del primo appuntamento della sezione I Cantastorie con le loro Storie di notte verso casa, in programma negli spazi del Bar Pilade, uno dei luoghi di Villa Belvedere.

Michelangelo Iossa, giornalista, docente universitario e scrittore, racconterà le stupefacenti vite parallele di Ian Fleming (spia, giornalista e scrittore inglese, padre letterario dell’agente segreto più famoso di tutti i tempi James Bond – 007) e di Lucky Luciano (gangster italoamericano, creatore di Cosa Nostra e improbabile “eroe” della II guerra mondiale) e delle incredibili vicende che li hanno portati a incontrarsi e parlarsi sul lungomare Napoli, la città più misteriosa e da brividi del mondo.

Andrea Raguzzino, avvocato, scrittore ed editore, renderà un omaggio alle figure dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, raccontando delle loro vite, del perché fu consentito alla mafia di ucciderli, dei misteri che ancora oggi avvolgono le vicende legate alle loro morti e di quei fatidici 57 giorni tra il 23 maggio e il 19 luglio 1992.

L’incontro sarà introdotto da Ciro Sabatino, ideatore e patron del Festival del Giallo Città di Napoli, giunto alla sua quarta edizione: la kermesse si terrà dal 5 all’8 giugno nella magnifica cornice di Villa Belvedere di via Aniello Falcone a Napoli.













