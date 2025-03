Napoli, nuovo centro sportivo a “La Piana”: De Laurentiis tratta con la famiglia Coppola

Visite: 45

Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sull’importanza di un centro sportivo di proprietà hanno riportato in auge il progetto del Napoli di dotarsi di una nuova struttura all’avanguardia. Aurelio De Laurentiis, da tempo consapevole della necessità di superare l’attuale centro di Castel Volturno, sembra aver individuato la soluzione ideale nei terreni de “La Piana”, situati all’uscita della variante in direzione Mondragone.

Il club azzurro è in trattativa con la famiglia Coppola, proprietaria dei terreni, per l’acquisto di un’area compresa tra i 200 e i 300.000 metri quadri. L’obiettivo è realizzare un centro sportivo con 12 campi, ristorante, spa e un campo più grande per la Primavera.

La scelta de “La Piana” è dettata dalla sua posizione strategica, ben collegata con autostrada, asse mediano e la possibilità di utilizzare l’aeroporto di Grazzanise. Inoltre, i terreni risultano già edificabili per uso sportivo, fattore che accelererebbe i tempi di realizzazione.

Antonio Luise, immobiliarista ed ex consigliere comunale di Castel Volturno, conferma l’ottimismo sulla chiusura dell’accordo: “Il Napoli resterà a Castel Volturno e i terreni de ‘La Piana’ sono il primo obiettivo di De Laurentiis”. Secondo Luise, l’acquisto dei terreni rappresenterebbe anche un investimento per il futuro del club, aumentando il valore patrimoniale in caso di una eventuale vendita.

Si stima che il nuovo centro sportivo possa essere pronto in 2-3 anni, con un costo di circa 5 milioni di euro per i 200.000 metri quadri di terreno.