Vomero, cantieri aperti per rifare l’asfalto: da via Luca Giordano a via Aniello Falcone

Il Vomero è un cantiere a cielo aperto. Da lunedì, il rullo compressore è in azione per rifare l’asfalto logoro e pieno di buche in via Luca Giordano, nel tratto tra le scale e l’incrocio con via Scarlatti, cuore dello shopping e della cultura del quartiere. La chiusura del cantiere è prevista entro venerdì.

Prossimi a partire, intanto, i lavori di E-Distribuzione in via Aniello Falcone, che dureranno circa due mesi e mezzo. Al termine, il Comune di Napoli interverrà per rifare il manto stradale, con l’obiettivo di sostituire i sampietrini con l’asfalto, previa approvazione della Soprintendenza.

La posa del nuovo cavo interrato della linea Ferrandina proseguirà fino al 13 maggio tra via Kagoshima e via Tasso, con lavori a traffico aperto e senso unico alternato. Si prevedono disagi sul traffico, con la presenza della polizia municipale e dell’unità operativa Vomero per gestire la viabilità.

Residenti e commercianti lamentano le condizioni in cui è stata lasciata via Aniello Falcone dopo il primo scavo, con un dislivello pericoloso per i veicoli a due ruote. Il rifacimento successivo sarà a carico di E-Distribuzione, ma si annuncia oneroso.

Il Comune interverrà con l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità, Edoardo Cosenza. L’obiettivo è eliminare i sampietrini, come già avvenuto a Parco Margherita e in via Posillipo. A Palazzo San Giacomo sono fiduciosi di ottenere l’ok della Soprintendenza.

L’amministrazione comunale ha già effettuato rifacimenti stradali in via Cimarosa, via Tino di Camaino, San Giacomo dei Capri, via Merliani, via Solimena, via Kerbaker, piazza degli Artisti, via Carelli e via De Mura. La presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino, annuncia ulteriori interventi per migliorare la sicurezza e il decoro delle strade del quartiere