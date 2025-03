MARANO, 800 BAMBINI SENZA PEDIATRA: LA SOSTITUTA DI BIFFARO OPERATIVA DALLA PROSSIMA SETTIMANA

Condividi

Arriva un ulteriore chiarimento per le tantissime famiglie che da giorni sollecitano l’arrivo di un nuovo pediatra al posto del dottor Biffaro, il cui contratto è scaduto nei giorni scorsi. Dall’Asl cittadina ci comunicano che la dottoressa Gabriella Boccia – espletate tutte le procedure burocratiche del caso – sarà operativa a partire dalla prossima settimana. Tante famiglie ci scrivono da giorni, rendendoci edotti delle difficoltà incontrate in questi ultimi giorni sul fronte dell’assistenza pediatrica. Secondo quanto riferivo dai vertici del distretto sanitario locale, “il dottor Biffaro, in scadenza di contratto, per legge non poteva ottenere un rinnovo dell’incarico. L’Asl ha dovuto indire una manifestazione d’interesse che ha richiesto i tempi tecnici del caso”.













