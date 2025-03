Manutenzione integrata della rete stradale di interesse regionale, dalla Città Metropolitana di Napoli 18,4 milioni di euro. La sua quota aumenta a circa l’80% dell’appalto

Condividi

La Città Metropolitana di Napoli stanzierà 18 milioni e 380mila euro su un totale di 23,6 milioni per la manutenzione integrata delle strade di interesse regionale ricadenti nell’area metropolitana per il triennio 2025-2027, a fronte di un impegno della Regione Campania di 5 milioni e 220mila. In pratica, la quota versata dalla Città Metropolitana di Napoli passa dal 52% del triennio 2022-2024 al 77,70% dell’intero appalto per il triennio prossimo.

Lo ha comunicato il Vicesindaco Metropolitano, Giuseppe Cirillo, ai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori addetti alla manutenzione stradale, nel corso di un incontro tenutosi questa mattina nella Sala “Mariella Cirillo” della sede di Palazzo Matteotti.

“Nella riunione del 25 febbraio scorso – ha affermato Cirillo – la Regione Campania ha reso noto il quadro economico del rinnovo del piano di manutenzione delle strade di interesse regionale, pari a 23,6 mln per 36 mesi di attività, e ha chiesto alla Città Metropolitana di assumere su di sé una quota di compartecipazione di circa 18 milioni e mezzo. Nonostante il forte aumento in termini percentuali della quota, dal 52 a quasi l’80%, grazie all’impegno del Sindaco Gaetano Manfredi la Città Metropolitana è riuscita a trovare le risorse per far sì che la procedura di appalto possa partire”.

“Inoltre, la Città Metropolitana convocherà a breve le altre Province della Campania per stabilire in modo congiunto le modalità operative per l’erogazione del servizio sostitutivo mensa ai lavoratori”, ha concluso Cirillo.

I sindacati dei lavoratori hanno ringraziato “l’amministrazione metropolitana per aver consentito la risoluzione del problema, perché in questo modo si garantisce un’adeguata manutenzione delle arterie stradali, oltre che serenità alle famiglie di 109 lavoratori”.

Il progetto di manutenzione delle strade di interesse regionale

Il progetto di manutenzione delle strade di interesse regionale nasce nel 2018 nell’ambito del POC 2014 – 2020 della Giunta Regionale della Campania, con la predisposizione di appositi piani triennali e di accordi tra l’Ente di Santa Lucia, la Città Metropolitana di Napoli e le altre 4 Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza.

Nell’ambito di questi accordi, A.Ca.M.I.R, l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti, svolge sia la funzione di pianificazione/progettazione dei Piani, sia la gestione della procedura di gara finalizzata all’attuazione degli stessi.

L’appalto ha per oggetto principalmente lo sfalcio dell’erba, oltre a vari servizi integrati, il costante monitoraggio dello stato dei luoghi e la segnalazione delle eventuali criticità agli Enti provinciali territorialmente competenti. Per l’area metropolitana di Napoli, il contratto prevede interventi su circa 460 km di strade al giorno per un totale di 162mila annui.

Il Piano ha anche una valenza di natura sociale, tenuto conto dell’obbligo da parte delle ditte aggiudicatarie del servizio di utilizzare maestranze appartenenti a categorie di disoccupati di lunga durata.













