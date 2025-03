La leggenda del jazz Herbie Hancock in concerto a Luglio all’ex Base Nato di Napoli

Napoli si prepara ad accogliere un’icona della musica mondiale: Herbie Hancock. Il leggendario pianista e compositore statunitense si esibirà in concerto all’ex Base Nato di Bagnoli, lunedì 21 luglio alle ore 21:30, per l’unica tappa nel Sud Italia del suo tour.

Il live, prodotto da Palapartenope, Ufficio K e Duel Production, rappresenta un’occasione unica per assistere all’esibizione di un artista che ha fatto la storia del jazz e della musica contemporanea. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Classe 1940, originario di Chicago, Herbie Hancock è considerato uno dei più grandi pianisti jazz viventi. Vincitore di 14 Grammy Awards, ha attraversato decenni di musica, collaborando con artisti del calibro di Miles Davis e spaziando tra generi diversi, dal funk all’hip hop, fino alla canzone d’autore.

Tra i momenti salienti della sua carriera, si ricordano la fondazione degli Head Hunters, gruppo seminale del funk-jazz, e l’album “Future Shock” del 1980, che contiene la hit planetaria “Rockit”. Indimenticabile anche la sua collaborazione con Joni Mitchell.

Dal 2011, Hancock è patron dell’International Jazz Day dell’UNESCO, la giornata internazionale del jazz che si celebra il 30 aprile in tutto il mondo con concerti, eventi, workshop e incontri.

Il concerto di Herbie Hancock all’ex Base Nato di Napoli si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’estate. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di jazz e per tutti coloro che amano la buona musica.