MARANO, LA VOCE DEL CITTADINO. “SCUOLA DARMON, LAVORI FATTI MALE E ORA NUOVI INTOPPI”

Condividi

28 Visite

“Poco più di un mese fa l’Assessore Bocchetti si è fatta portatrice di innovazione e di miglioramenti di un plesso della scuola Darmon. Un plesso che è stato chiuso per lavori per 18 mesi, e dopo un mese la scuola presenta nuovamente muffa e infiltrazioni. Cosa che era già evidente prima dell’apertura, tanto è vero che mi ero lamentata poiché c’erano tracce di muffa nell’aula ma loro hanno preso in giro (chi ci ha creduto) mettendo sulla macchia di muffa delle mattonelle. Così tanti mesi di lavori, fatti ovviamente malissimo a quanto ormai è noto…e così si arriva ad oggi..che dovranno nuovamente chiudere il plesso per fare lavori. Questa è la nuova amministrazione…tanto fumo negli occhi e concretezza davvero poca!

Quello che mi fa rabbia è che l’ho detto con largo anticipo che la cosa non era stata eseguita come di dovere ma gli stolti come al solito non hanno saputo fare altro che elogiare cose e persone che non avevano nulla di cui essere elogiate. Finché vi lascerete ingannare non cambierà mai davvero nulla!”.

G.R. – Post pubblicato su Facebook da un cittadino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews