Arenella: sorpresi con 10 centraline e diversi arnesi atti allo scasso. Denunciati due soggetti dalla Polizia

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli due napoletani di 46 e 32 anni, entrambi con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Campano in direzione di via Scaglione, hanno controllato una vettura con due soggetti a bordo; durante le fasi del controllo, gli operatori hanno rinvenuto, ben occultati nel veicolo, 10 centraline di autovetture di varie marche con relativi kit di accensione, strumentazioni elettroniche, spadini, cacciavite e diversi arnesi atti allo scasso.

Per tali motivi, i predetti sono stati denunciati dal personale operante; al conducente sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancanza della copertura assicurativa e per guida senza patente.













