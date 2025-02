MARANO. DOPO ANNI DI SILENZIO SI SVEGLIA ANCHE POTERE AL POPOLO: “MAGGIORE TRASPARENZA SULL’OPERATO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI”, QUANDO DENUNCIAMO NOI LE ANOMALIE INTANTO CI DEFINIVANO DEMAGOGICI

L’Amministrazione Morra si è insediata da più di 18 mesi e ormai possiamo ufficialmente affermare che, come era ampiamente prevedibile, le tante promesse fatte in campagna elettorale sono state disattese.

Assenza, mancanze e lacune non possono essere più giustificate dalla solita manfrina del “siamo in dissesto”: è evidente, dopo un anno e mezzo di governo, che questa Amministrazione non abbia alcuna idea politica su come intervenire per apportare migliorie alla nostra città.

Eppure, nonostante l’immobilismo di tutta la classe politica maranese, le 6 commissioni consiliari si riuniscono quasi quotidianamente. Tuttavia, al ritmo frenetico delle riunioni, non corrisponde alcuna azione o decisione che giovi ai cittadini. In altre parole, non si riscontrano atti rilevanti prodotti, soprattutto se si analizza il numero di ore di “lavoro” e di gettoni di presenza ricevuti.

Diventa quindi necessario effettuare un controllo popolare sul lavoro di queste commissioni, per verificare se effettivamente svolgono i propri compiti per il bene della collettività. Qui non si vuole scadere nella retorica che delegittima la politica in generale, ma si vuole concretamente denunciare l’inerzia del Sindaco, della maggioranza e dei consiglieri, i quali sembrano essere assenti sul territorio, lontani dai problemi della città, ma molto presenti e attivi quando si tratta di prendere “gettoni” relativi alle commissioni consiliari.

Siamo pienamente d’accordo sul fatto che le figure istituzionali vadano giustamente retribuite, ma siamo altrettanto convinti che questo debba essere fatto senza speculare sulle tasche dei cittadini.