622 Visite

A Marano, nuvola di fumo e vasto incendio che, verosimilmente, è divampato nei pressi di una casa o palazzina tra via Barco e via La Torre. A fuoco, forse, sterpaglie e, verosimilmente, per l’accensione di petardi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Seguiranno aggiornamenti.













